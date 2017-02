DT64: Besuch bei der 1044 in Wilsdruff

In der Neuordnung des Rundfunks nach dem Beitritt der DDR war zunächst kein Platz mehr für das Jugendradio DT64. Nach lang anhaltenden Hörer-Protesten durfte der mdr das Jugendprgramm (später als mdr Sputnik) weiterführen. Das Problem: die UKW-Frequenzen waren schon kommerziellen Anbietern zugesprochen. Der Ausweg: die Zwischenlösung per Mittelwelle 1044 kHz. Dort überwinterte das Jugendprogramm vom 01.07.1992 bis 30.06.1993. DT64-Moderator Andreas Ulrich besuchte gemeinsam mit DT64-Kollegen Jörg Wagner (Kamera) den Senderstandort in Wilsdruff (Sachsen). rec.: 26.09.1992