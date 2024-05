Feature-Tipp: Beat und Propaganda – DT64

https://www.mdr.de/kultur/radio/ipg/sendung-940674.html

Was: Radio-Feature „Beat und Propaganda – DT64“

Aus der Beschreibung: „Pfingsten 1964, Ostberlin: 500.000 FDJler treffen auf 10.000 Westdeutsche und West-Berliner. Das „Deutschlandtreffen der Jugend“ wirbt für ein vereintes Deutschland und für den Sozialismus. Die SED bietet „Frohsinn und Lebensfreude auf 50 Bühnen und in 350 Veranstaltungen.“ Und erstmals sendet auch der Sondersender DT64. Aus dem temporären Programm entsteht ein reguläres Jugendradio, gemacht von Leuten mit Leidenschaft für den Beat. Doch bald schon funkt die Kulturbürokratie in den Sender hinein. Das Feature betrachtet die frühen Jahre des Jugendsenders, in denen der Dauerkonflikt zwischen Dynamik und Stillstand, zwischen Offenheit und Zensur angelegt wurde.“

Wer:

* Jürgen Balitzki, Autor, An-, Zwischen- und Absager

* Andrea Solter, Erzählerin

* Falk Rockstroh, Erzähler

* Wolfgang Rindfleisch, Regie

* Michael Heubach, Komposition

sowie diverse Zeitzeugen

Wann: ℗ mdr, 2014