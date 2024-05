radioeins-Medienmagazin 11.05.2024

(verlinkte Audio-Quelle bis zur Depublizierung: rbb, radioeins)

Was: radioeins-Medienmagazin (Podcast-Fassung)

(00:00) INTRO: Sonderstudio Deutschlandtreffen | (01:43) HALBZEIT: „Voices of Brandenburg“ – Vera Linß | (09:43) DT64: Vor 60 Jahren startete in der DDR die Keimzelle des Jugendradios – Jörg Stempel | (31:32) CALL-IN: „Mitreden! Deutschland diskutiert“ – Stephanie Pieper | (44:49) BONUS: Junge Welle (Radio DDR) und DT64 – Interview mit Barbara Krause || Jörg Wagner

Wann: 11.05.2024, 18:05 Uhr