DT64: POWER VON DER EASTSIDE – PROMO TOUR 1

Am 06.12.2024 ist die überarbeitete und erweiterte Nachauflage des DT64-Buches unter neuem Titel POWER VON DER EASTSIDE im VENTIL-Verlag erschienen. Alexander Pehlemann und Jörg Wagner reisten am 05.12.2024 zu einem Promo-Schaltgespräch (hier ein Ausschnitt als VisualRadio) mit dem BR2-Zündfunk nach „Casablanca“. So wurde intern der weiße DT64-Produnktionskomplex auf dem Gelände des Funkhauses Berlin genannt. Heute produzieren dort die Planet Earth Studios Musik. Vielen Dank für die Gelegenheit, noch einmal den DT64-Vibes nachzuspüren. Vielen Dank auch für das Interesse vom ZÜNDFUNK.

Und bitte zudem vormerken: Buchpremiere 29.01.2025, 20:00 Uhr, Volksbühne Berlin, Roter Salon

Power von der Eastside!

Jugendradio DT64 – Massenmedium und Massenbewegung

Heiko Hilker / Alexander Pehlemann / Andreas Ulrich / Jörg Wagner (Hg.)

Vom Sonderstudio zum Social Radio

Entstanden 1964 zum Deutschlandtreffen der Freien Deutschen Jugend, entwickelte sich das DDR-Jugendradio DT64 zunächst als »Jugendstudio« und ab 1986 als ­eigenständiger Sender zur wichtigsten Stimme der subkulturell interessierten DDR-Jugend. Der Sender überlebte die DDR und sogar die für 1991 geplante Abschaltung, wofür eine extrem engagierte Hörer:innen-Bewegung kämpfte – die zunächst teils siegte, letztlich aber ­scheiterte.

Unter dem Eindruck dieser Dramatik beschrieben diverse Insider und Außenstehende in »DT64 – Das Buch zum Jugendradio 1964–1993«, herausgegeben von den Ex-DT64-Journalisten Jörg Wagner und Andreas Ulrich, die wesentlichen Kapitel der DT64-Geschichte. Das Buch war schnell vergriffen und wird nun anlässlich von 60 Jahren DT64 endlich wieder zugänglich.

»Power von der Eastside!«, das einen zum Kampf-Slogan gewordenen Jingle zitiert, ist eine Neuauflage, die in ihrer Erweiterung das ursprüngliche Buch inhaltlich fortschreibt und es um weitere Abbildungen und Materialien ergänzt.

Mit Beiträgen von: Jürgen Balitzki, Kurt Biedenkopf, Ralf Bieniek, Marion Brasch, Thomas Braune, Lutz Deckwerth, Christoph Dieckmann, Michael Flämig, Heiko Hilker, Rex Joswig, Alex Körner, Olaf Leitner, Bernhard Mehnke, Wolfgang Mühl-Benninghaus, Harald Müller, Thomas Müller, Kalle Neumann, Alexander Osang, Alexander Pehlemann, Pit Plicka, Moritz von Rappard, Dietmar Ringel, Roland Schneider, Lutz Schramm, Hans-Jörg Stiehler, Andreas Ulrich, Gerlinde Voß, Anita Wagner, Jörg Wagner, Olaf Zimmermann