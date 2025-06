Was: Power von der Eastside – Der Podcast zum DT64-Buch – Pilotfolge

In loser Folge erscheinen hier passend zum DT64-Buch „Power von der Eastside“ Episoden zu einem Radiophänomen aus der DDR, das auf Grund einer beispiellosen Radiobewegung von unten noch einige Jahre im vereinigten Deutschland weiterleben konnte.

In dieser Pilotfolge liest Jörg Wagner aus dem Kapitel „Vorbemerkungen I“

Vgl.: Buch „Power von der Eastside“, VENTIL-Verlag, 2024