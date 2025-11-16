Was: Redeausschnitt nach der Uraufführung und Premiere des Theaterstücks „ON AIR ON FIRE“ (Dokufiktionale Zeitreise) von Marion Brasch, Regie: Alexander Riemenschneider, Dramaturgie: Sabine Salzmann, Bühne und Kostüme: Maria-Alice Bahra Musik: Tobias Vethake, Video: Stefan Korsinsky & Lilli Kuschel, Künstlerische Vermittlung: Nils Erhard & Bárbara Galego, Choreografische Beratung: Theresa Henning

Mit: Jan Tsien Beller, Elisabeth Heckel, Theresa Henning, Jakob Kraze, Ilona Raytman

Wer: Sarah Wedl-Wilson, Berlins Kultursenatorin

Wo: Junges Staatstheater Parkaue, Berlin-Lichtenberg

Wann: 16.11.2025

Vgl.:

* Die Inszenierung auf der Theater-Seite im Netz

* Premierenbericht von Oliver Kranz, radio3, 17.11.2025

https://rbbmediapmdp-a.akamaihd.net/content/4a/a1/4aa17a2f-8d97-4aa8-b3cc-3429bab3ee29/cfc746bc-3017-456c-8701-1d789f68134b_8d1e6bc7-521d-4f24-ae34-ea0ae24133fb_256k.mp3 Quelle: Eingebundenes Audio von radio3 bis zur Depublizierung durch den rbb

* Rezension von Gunnar Decker, Ermittlung zum abgeschalteten Reformmotor, Die Deutsche Bühne, 17.11.2025

* Rezension von Elena Philipp, Theater über ein anderes Land: „On Air On Fire“, Berliner Morgenpost, 17.11.2025 (€)

* Rezension von Kerstin Decker, Marion Brasch erzählt an der Parkaue die Wende am Beispiel des Jugendsenders DT 64, Berliner Zeitung, 18.11.2025 (€)

* Rezension von Katja Kollmann, Als die Junge Welle brach, taz, 19.11.2025

* Buch „Power von der Eastside“, VENTIL-Verlag, 2024