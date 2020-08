In der Nachrecherche zum Tod von Stephan Trepte (*20.07.1950 – †22. 07.2020) stieß ich auf einen didaktischen Beitrag von mir zum Thema „Rauchen und Rock (musik)“. Ich jobbte vor dem Studium auf Honorarbasis bei DT64 und kümmerte mich um Hörer*innen-Fragen. Zudem war ich Nichtraucher. So kam es letztlich zum Kurz-Interview mit Stephan Trepte (im zweiten Teil). Achim Dresdner war der Moderator. Üblich war es, dass Autoren Textvorschläge für die Moderation machten. Mit 39jähriger Distanz würde ich sicherlich andere Worte wählen. Dass sich DT64 dieser echten Hörerin-Frage angenommen hat, ist für mich letztlich der entscheidende Aspekt. Wenn ich mich richtig erinnere, war es meine Arbeitsgruppen-Chefin Marianne Oppel, die mir auch in diesem Fall die Post zur funkischen Bearbeitung überließ. Jörg Wagner

Was : Beitrag „Rauchen und Rock“

Wann : 02.12.1981, zwischen 16:00-19:00 Uhr

Wo : Berliner Rundfunk, Jugendstudio DT64

Wer :

* Achim Dresdner, Moderator

* Peter Meyer, Keyboarder und Sprecher der „Puhdys“

* Jörg Wagner, freier redaktioneller Mitarbeiter

* Stephan Trepte, Sänger „Reform“