Stefan Lasch: 50 Jahre Radio – Buchpräsentation am 08.03.2024

Was: Buchpräsentation

Stefan Lasch

DT64 · Podiumdiskothek · COVERland 50 Jahre Radio

Paperback

222 Seiten

ISBN-13: 9783756883417

Verlag: Books on Demand

Erscheinungsdatum: 01.01.2024

Aus der Veranstaltungsbeschreibung:

„Am 19. Juli 1973, damals noch Tonmeister-Student an der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin und »Schallplattenunterhalter«, begann für Stefan Lasch mit der »DT64-Podiumdiskothek« seine Leidenschaft für das Radio. Er begann in der »Schürsenkel-Epoche« und ist mit der Sendung »COVERland – musikalische Nachspiele« im digitalen Radio angekommen. Das hereinbrechende »KI«-Radiozeitalter sieht er wohlwollend kritisch.

Stefan Lasch, geboren 1950 in Crimmitschau war bis 1990 bei DT64, arbeitet für verschiedene Hörfunksender, produzierte Musik- und Hörbuch-CDs, spielte Kontrabass in der Tower Jazz Band, bei Ruth Hohmann & Jazz Collegium Berlin und gründete die BerlinSwingBand. 2023 erschien sein Buch »Der BassSpieler«.“

Wann: 08.03.2024, 19:00 Uhr (Einlass ab 18:00 Uhr)

Wo: Bildungs- und Kulturzentrum Peter Edel, Berliner Allee 125, 13088 Berlin