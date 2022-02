Wolfgang Hagen: „Spiel der politischen Kräfte“

http://www.wwwagner.tv/audio/20190603_hagen_wolfgang_192.mp3



In diesem Interview erklärt der ehemalige s-f-beat-Redakteur und -Moderator, spätere Radio-Bremen-vier-Chef Wolfgang Hagen die medienpolitische Gemengelage vor und nach der deutsch-deutschen Vereinigung, in der das Jugendradio DT64 letztlich vom Mitteldeutschen Rundfunk aufgenommen wurde.



Wer :

* Prof. Dr. Wolfgang Hagen (28.02.1950-17.02.2022), Radiomacher (s-f-beat, Radio Bremen vier, Deutschlandradio Berlin/Kultur), Publizist, Medienwissenschaftler

* Jörg Wagner, Freier Medienjournalist

Was : Interview zur Rundfunkwende 1989-1992

Wann : rec. 03.06.2019

Wo : Berlin